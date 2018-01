Zonă de agrement la Lacul Ştei şi cartierul ANL, gata în 2018

Lacul, cunoscut sub denumirea „Acumularea Ştei de pe Valea Curăturii”, face parte din domeniul public şi se întinde pe o suprafaţă de 33.102 mp, fiind situat într-un cadru natural deosebit, într-o vale împădurită cu răşinoase – pin Douglas – şi foioase, preponderent stejar, existând şi largi suprafeţe cu păşune şi fâneţe, iar diversele specii de peşti sunt căutate de pescari.

„Proiectul tehnic al locului de agrement a fost atribuit prin Sistemul Electronic de Plăţi şi urmează să fie scoasă la licitaţie execuţia lucrărilor”, anunţă primarul Şteiului, Iulian Bălaj. Proiectul este finanţat din fonduri europene, prin POR, Axa 5.2, Regenerare urbană. „Cofinanţarea oraşului Ştei este de 2%. Acest proiect va face din Lacul Ştei o zonă de agrement deosebit de frumoasă”, anticipează primarul Iulian Bălaj. Un film cu viitoarea imagine a locului de agrement din jurul lacului îl puteţi viziona în videoclipul de mai jos.

Proiectul privind „Amenajarea zonei de agrement Lac Ştei” face parte din strategia de dezvoltare a orașului Ștei, pentru perioada 2014-2020, elaborată de Primăria și Consiliul Local Ştei în urma unor dezbateri şi consultări publice.

„Prin strategia de dezvoltare noi am încercat să trasăm un program pentru această perioadă, prin care se urmărește identificarea unui echilibru între priorităţi, factori interesaţi și nevoi, selectând principalele acțiuni pentru dezvoltarea oraşului”, a adăugat primarul Şteiului. Strategia de dezvoltare până în 2020 include un portofoliu de proiecte: modernizarea și reabilitarea străzilor urbane; modernizarea staţiei de tratare a apei potabile; extinderea infrastructurii de apă și canal pentru zonele unde nu există aceste utilităţi, sprijin pentru înfiinţarea reţelei de distribuţie a gazului; exploatarea apei geotermale; reabilitarea termică a clădirilor; amenajarea și dotarea unui centru de recuperare balneo-fizio-terapie; construirea unui parc industrial; proiecte şi strategii de dezvolare; ecologizarea haldei de gunoi; amenajarea de piste de biciclete; dezvoltarea infrastructurii sportive în educaţie; crearea patrimoniului cultural-arhitectural specific sovietic; crearea unei zone de agrement la ştrandul orașului Ștei; construirea unui incubator de afaceri; amenajarea de spaţii de joacă pentru copii; reînnoirea fondului de carte; amenajarea de noi locuri de parcare. Primarul Bălaj spune că a încercat să dezvolte oraşul fără a-i împovăra pe localnici.

„De la începutul instalării mele în funcţia de primar, am menţinut impozitele şi taxele la cele mai mici valori admise de lege. În şedința Consiliului Local Ștei din data de 28 decembrie 2017, în calitate de iniţiator de proiecte HCL, am propus şi pentru 2018 menţinerea pentru şteieni a taxelor şi impozitelor, atât la persoane fizice, cât şi la persoane juridice, la cele mai mici valori admise de lege. Am propus reducerea cu 50% a impozitelor pentru persoanele fizice. S-a aprobat prin vot propunerea, şi ea devine Hotărâre de Consiliu. Chiar dacă aceste taxe şi impozite mici reduc bugetul considerabil, eu voi încerca să le menţin la valori minime, ca şi până acum, şi pe viitor, pe durata întregului meu mandat”, explică primarul strategia de viitor privind taxele şi impozitele.



Primarul a fost atent şi în ceeea ce priveşte planul social. „Am acordat ajutoare de urgenţă tuturor celor care şi-au depus cerere şi au întrunit condiţiile legale”.

Proiecte finalizate în 2018

Tot în acest an se vor finaliza alte proiecte însemnate.

„Am început lucrările la staţia de tratare a apei, la proiectul care va reduce turbiditatea apei la intrarea în staţie – în valoare de 1,7 milioane lei – şi care ne va ajuta în situaţia în care turbiditatea apei este foarte mare, datorită aluviunilor de la captare, din baraj. Lucrările sunt prevăzute a se încheia în 2018”, adaugă primarul Bălaj.

Se apropie de finalizare lucrările la Cartierul ANL. „Acolo avem un proiect integrat de reabilitare a întregului cartier, care vizeaza străzi, trotuare, parcări şi locuri de joacă. În câteva luni vom finaliza investiţia. Sunt aproape finalizate apoi lucrările pe strada Miron Pompiliu, o lucrare finanţată prin fonduri europene executată prin Compania Naţională de Investiţii, o lucrare pe care şi-o doreau de foarte mult timp toţi locuitorii oraşului.

Odată cu încheierea acestor lucrări, în oraşul nostru vom avea reabilitate în ultimii 5 ani, prin proiecte, peste 75% din suprafeţele străzilor şi trotuarelor”, a concluzionat primarul Şteiului.