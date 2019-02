Adolescenţă printre roboţi! Interviu cu Daria Dorog, membru Modus Vivendi

Din pasiunea unor adolescenţi însă, România a devenit campioană mondială la robotică. 15 adolescenţi din Oradea şi-au făcut, la rândul lor, un mod de viaţă din robotică. Ei activează în Modus Vivendi.

Cum a început pasiunea voastră pentru robotică?

Daria Dorog: Totul a început într-o oră de informatică, când doamna profesoară Amelia Stoian (mentora noastră) ne-a citit un mail cu privire la concursul BRD FIRST Tech Challenge Romania. În prima fază nu știam despre ce e vorba, dar toți fiind pasionați de informatică, domeniul roboticii ne-a stârnit ușor interesul. Pas cu pas, am ajuns să ne materializăm creativitatea, construind în cele din urmă primul nostru robot.

Cum funcționați voi în cadrul Modus Vivendi?

D.D.: Datorită faptului că suntem 15 membri cu pasiuni diferite, am decis să ne împărțim în patru departamente: asamblare (cei care se ocupă de construirea efectivă a robotului), programare (cei care programează părțile mecanice), printare 3D (cei care printează cu ajutorul unei imprimante 3D piesele de care avem nevoie) și marketing (cei care se ocupă de promovarea echipei și de găsirea sponsorilor). Această repartizare nu înseamnă că ne-am limitat cunoștințele la un singur departament, ci am reușit să asimilăm informații din toate cele patru domenii.

Modus Vivendi e un grup elitist. Cum poți deveni membru?

D.D.: La sfârșitul fiecărui sezon organizăm interviuri în incinta Colegiului Național „Mihai Eminescu”, pentru a integra posibilii membri în activitățile echipei. În decursul următoarelor luni aceștia au posibilitatea de a-și demonstra implicarea și devotamentul în cadrul Modus Vivendi, iar înainte de începerea noului sezon, aceștia vor fi primiți în echipă.

La ce roboți ați muncit voi până acum?

D.D.: Acesta este al doilea sezon la care noi participăm, și până acum am construit în jur de cinci roboți, deoarece în primul sezon, după participarea la fiecare etapă regională, am schimbat conceptele de bază, rezultând un robot complet diferit. Mereu am văzut idei inovative la celelalte echipe, fapt ce ne-a determinat să ne îmbunătățim constant robotul.

La final de săptămână organizaţi OraDeA Cunoaște. Ce așteptări aveți în urma organizării evenimentului?

D.D.: Evenimentul, intitulat OraDeA Cunoaște, are două părți importante și este structurat pe două zile. Prima zi este destinată echipelor participante în concursul FTC și vizează îmbogățirea cunoștințelor roboticienilor printr-o serie de conferințe din domenii variate, precum STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) și PR (Public Relationship) & Marketing.

În a doua zi vor avea loc meciuri demonstrative între roboții echipelor participante, în scop caritabil. Ne dorim mult să îl ajutăm pe George, un elev de clasa a XI-a de la CN „Mihai Eminescu”, pasionat de domeniul tehnologiei, care s-a născut fără iris și are nevoie de un număr neștiut încă de operații urgente în Viena, pentru a-și salva vederea.

Demo-ul din 9 februarie, prezentat de actorul Teatrului „Regina Maria”, Richard Balint, va fi cu deschidere pentru publicul larg, astfel încât cei care vor dori, vor putea dona pentru cauza pe care noi o susținem. Locația meciurilor va fi sala de sport din incinta Școlii Gimnaziale „Dacia”, începând cu ora 12:00 și încheindu-se în jurul orei 18:00.

Îţi mulţumim şi vă dorim să aveţi succes în tot ceea ce faceţi!