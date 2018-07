O tânără în scaunul cu rotile este Ambasador al campaniei „Let’s Do It, Bihor!” 2018

Cea mai ambițioasă mișcare civică din istorie pornește campania de promovare prin intermediul „Ambasadorilor”

„Cine sunt Ambasadorii? Mulți dintre Ambasadori vă sunt deja cunoscuți: sunt persoane pe care le îndrăgiți, pe care le știți personal sau din diverse evenimente ori sfere de activitate. Sunt oameni de suflet care își doresc un mediu mai curat și care au și disponibilitatea de a oferi timp din timpul lor unei cauze precum Let’s Do It. Sunt oameni cărora le pasă”, spun organizatorii.

Rolul Ambasadorilor este de a răspândi vestea despre „Let’s Do It, Bihor!”. Aceștia sunt din zone și domenii diferite, tocmai pentru ca informația să ajungă la un număr cât mai mare de persoane.

Ambasadorii îi invită pe bihoreni să se transforme din fani ai campaniei în voluntari.

Exemplu de urmat

Primul Ambasador este tânăra Raluca Crețu, din Aleșd, un adevărat exemplu de putere și reușită în viață, în ciuda micilor piedici pe care soarta i le-a pus în cale. Raluca este un om puternic și iubit de cei din Aleșd și care a spus imediat „DA!” invitației de a fi Ambasador „Let’s Do It, Bihor!”.

Tânăra este țintuită într-un scaun cu rotile, însă acest lucru nu o împiedică să se implice. „Ajunge cu «lasă că merge și așa», ajunge cu «lasă să facă alții, noi doar să stăm pe margine și comentăm». Trebuie să ne implicăm”, spune tânăra bihoreancă în filmulețul menit să-i determine pe bihoreni să devină voluntari pe 15 septembrie.

Până în acest moment, filmulețul Ralucăi a ajuns, în mod organic, la peste 33.000 utilizatori de Facebook și a adunat peste 16.000 de vizualizări.

Let’s Do It este proiectul civic care are ca scop curățarea suprafețelor verzi de deșeuri. În 2018 se desfășoară simultan în 150 de țări, inclusiv România.

Ziua aleasă este 15 septembrie, iar coordonatorii din județul Bihor invită comunitatea la implicare prin voluntariat. Cei interesați să devină voluntari sunt invitați să se înscrie prin mesaj privat pe Pagina de Facebook Let’s Do It Bihor.

Concret, pe 15 septembrie, fiecare, în zona în care locuiește sau unde va fi necesară prezența voluntarilor, va participa la strângerea deșeurilor (sticle, PET-uri, pungi etc.), pentru a lăsa natura mai curată și pentru a oferi o șansă unei vieți mai sănătoase în Bihor.