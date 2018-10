Primăria face cămine noi Universității

Cu masterplanul campusului universitar aprobat, Primăria va începe implementarea prin construirea primelor două cămine studențești. Acestea fac obiectul unui Parteneriat tehnic aprobat săptămâna trecută de consilierii locali.

Zona rezervată căminelor este așa numitul Habitat 1, destinată spațiilor de cazare și complementare, aflat în vecinătatea viitoarei săli multifuncționale. În vecinătate există un proiect pentru realizarea unui alt cămin studențesc prin Compania Națională de Investiții.

Preambulul Parteneriatului tehnic ține de necesitatea construirii a aproximativ 1.600 de locuri de parcare, pentru cazarea în campus a studenților din căminele Grupului Școlar Mihai Viteazul.

După aprobarea acestui document, urmează ca UO să elaboreze tema de proiectare și să pună terenul aferent lucrărilor la dispoziția Primăriei. Municipalitatea va întocmi documentația tehnică și va contracta execuția. Universitatea va face parte din comisia de recepție a lucrării și va prelua cele două cămine gratuit, pe o perioadă de cel puțin 20 de ani.

Conform directorului economic, urmează ca, la prima rectificare a bugetului local din acest an, să se aloce bani pentru realizarea proiectului tehnic și pentru obținerea autorizației de construire. Cel mai probabil, costul efectiv al lucării va figura în bugetul de venituri și cheltuieli al Oradiei începând din anul viitor.

„Universitatea lucrează acum la tema de proiectare, care ar trebui să ne ofere informații importante despre numărul de camere pe nivel, câți mp per cameră în funcție de numărul de studenți, câte băi și alte detalii de acest gen. Cel mai târziu la finalul lunii noiembrie ar trebui să ne-o predea iar noi vom contracta realizarea studiului de fezabilitate. La sfârșitul lunii ianuarie am putea primi studiul care ar fi aprobat în Consiliul local în febriarie 2019. În martie-aprilie ar urma licitația pentru proiectul tehnic de execuție și execuție și în iunie – iulie 2019 am putea începe lucrările. În vara 2020 căminele ar trebui sa fie gata, studenții care vor veni în anul școlar la începutul lui octombrie 2020 în două cămine noi. Estimăm că un an ar dura construirea acestora”, transmite primarul Ilie Bolojan.

În vară, la prezentarea Masterplanulului Campusului Universitar, primarul Ilie Bolojan promitea alocarea anuală a „cca 2 milioane de euro pentru dezvoltarea și modernizarea Universității Oradea, astfel încât în următorii 10 -15 ani masterplanul să devină o realitate”.

De altfel, edilul a și anunțat că în aceste cămine cazarea va fi gratuită pentru studenții care studiază în domenii IT, ca măsură de stimulare a creșterii acestei industrii în Oradea.