Protocol de colaborare pentru Via Carpatia

Momentul s-a consumat în cadrul conferinței internaționale dedicate proiectului trans-european Via Carpatia, la care au participat oficiali din România și Ungaria, reprezentanți ai regiunilor din Polonia și Slovacia. Era anunțată prezența Mariei Magdalena Grigore, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, dar aceasta nu a mai ajuns la Oradea din cauză că zborul de la București avea 200 de minute întârziere, din cauza vremii.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean prin Agenția de Dezvoltare Durabilă a Bihorului, sub „Dezvoltarea infrastructurii rutiere transeuropene Via Carpatia în România”.



Via Carpatia reprezintă un traseu rutier, care va face legătura între Marea Baltică și Marea Neagră. Are punctul de start în Nord, la Kaunas, în Lituania și coboară prin Polonia, Slovacia și Ungaria. Pe teritoriul României traseul are două direcții, una spre portul Constanța, pe ruta Oradea – Arad – Timișoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Pitești – București – Constanța, și una spre frontiera româno-bulgară, la viitorul pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin, pe ruta Oradea – Arad – Timișoara – Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Vînju Mare – Calafat.

Gazda conferinței a fost Pasztor Sandor, președintele CJ Bihor susținut de cei doi vicepreședinți, iar la masa de conferinței au luat loc, printre alții, prefectul Ioan Mihaiu, cei trei șefi ai județului, Szabo Jozsef, manager al județului Bihor, europarlamentarul Emilian Pavel, directorii Andrei Caciora și Vitályos Barna de la ADD.

Oaspeții străini au fost invitați să expună stadiul proiectului Via Carpatia din țările lor, Polonia și Ungaria au avut prezentări dintre cele mai consistente ale unor porțiuni de drum deja realizate sau în curs de contractare.

În România, Timișul stă cel mai bine în ceea ce privește acest proiect transfrontalier: peste 60 de km din autostrada deja existentă e în traseul proiectului Via Carpatia.

Participanții au punctat faptul că acest proiect este oarecum vitregit de sprijninul UE, pentru că Uniunea preferă să susțină infrastructură pe direcția Est-Vest, și nu Nord-Sud, cum e Via Carpatia, care trece prin țările est și central europene.

Europarlamentarul Pavel a cerut participanților să facă lobby pe lângă trimișii națiilor lor în PE, pentru ca acest proiect să capete susținere și poate chiar finanțare.

Președintele CJ Timiș, Călin Dobra, a propus constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară care să aibă ca obiect proiectul Via Carpatia în România. El a apreciat că e necesar să se știe cât mai curând costurile proiectului, prin realizarea de studii, pentru eventualitatea că vor apărea oportunități de finanțare. Ideea a fost primită cu răceală de comesenii de culori politice variate, dar a fost salutată de amfitrion, președintele Pasztor.