Rezidenta acuzată de omor n-are voie în sala de operații

Tânăra rezidentă care și-ar fi omorât bebelușul, o fetiță de circa o lună, nu are voie să intre în sala de operație, iar în saloane, la patul bolnavilor, are permisiune doar sub supraveghere. „Nu pot să risc să o las să intre în sala de operație. Așteptăm să se pronunțe Parchetul. Până atunci, nu intră în sală și la bolnavi – doar sub supraveghere”, a transmis dr. Gheorghe Carp, managerul Spitalului Județean.

Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Maria Cotrău, a declarat luni, pentru JB&Bihon.ro că la acest caz încă se mai administrează probațiuni. S-au dispus percheziții, expertizarea psihiatrică a rezidentei, analize de laborator la cadavrul micuței, dar nu s-a luat încă nicio decizie și deci nicio măsură preventivă, rezidenta fiind doar suspectă, nu și inculpată. Pentru a nu mai profesa, trebuie îndeplinite unele criterii stricte, a adăugat prim-procurorul adj. Cotrău.

Amintim că rezidenta Nadia Filip, în vârstă de 31 de ani, e suspectă de omor: ar fi ascuns sarcina, a mers la serviciu până în ultima zi, chiar a intrat în sala de operație, apoi a stat 4 zile la Maternitate și, în a 5-a zi, s-a prezentat la serviciu și ar fi falsificat condica, semnându-se retroactiv, iar după o lună și-a omorât copilul.

Experții legiști încearcă să stabilească, așa cum pot, cauza decesului fetiței, dar e posibil, din cauza timpului îndelungat, să nu poată afla exact cum a murit fetița, dacă nu a avut vreo traumă considerabilă, pe un os mare.

Totul a ieșit la iveală în această vară, când doctorița ar fi vrut să se căsătorească și ar fi fost întrebată la Starea civilă despre copil, fiindcă acesta apărea cu CNP în calculator. Cum probabil nu știa de sistemul informatizat din rețeaua de la Starea civilă a maternității respectiv la toate celelalte sucursale similare, doctorița nu și-a putut ascunde mirarea, și ar fi negat că ar avea vreun copil, iar cei de la Starea civilă au reacționat în consecință.