Victorie mare, CSM Oradea a câștigat la Avtodor Saratov

Performanța este una remarcabilă, mai ales ca CSM-ul a reușit să câștige și meciul tur disputat la Oradea. CSM CSU a reușit astfel a doua victorie consecutivă în BCL, după ce în urmă cu o săptămână a învins pe teren propriu israelienii de la Maccabi Rand Media.

Cristian Achim a deplasat în Rusia un lot decimat de accidentări, fără Sean Barnette și Andrei Mandache. Baschetbaliștii orădeni au avut un nou start de partidă slab, fiind conduși cu 8-0 și 10-2 după doar patru minute de joc. Ulterior, orădenii au revenit și au avut șase minute de joc aproape impecabil, reușind să înscrie 14 puncte și să încaseze doar 2, scorul după primul sfert 12-16.

Până la pauza mare CSM a reușit să se mențină la conducere și chiar să își mărească avantajul cu încă trei puncte, 14-17 (26-33). Jocul bun prestat de baschetbaliștii orădeni a continuat și la ieșirea de la cabine, cea mai mare diferență înregistrată în sfertul trei fiind de 11 puncte în favoarea CSM-ului. Cu toate acestea rușii au revenit și au reușit să își adjuce sfertul trei cu scorul 17-15 (43-48). Ultimul sfert a fost foarte tensionat, Avtodor reușind să restabilească egalitatea și chiar să preia conducerea, 52-51. Cu doar 1 minut și jumătate rămas din meci, tabela indica egalitate 59-59. Mirkovic a reușit să înscrie două puncte, iar apoi Martin Zeno a recuperat mingea și a fost faultat. Acesta a ratat ambele aruncări libere, însă imprecizia rușilor și apărarea bună a orădenilor a făcut ca CSM să se impună cu 59-65.

Martin Zeno a fost într-o formă de zile mari și a avut o contribuție masivă la succesul CSM-ului. Americanul a înscris 28 de puncte și a reușit șase recuperări.

În urma acestei victorii CSM CSU Oradea a urcat pe locul cinci în grupă și păstrează șanse reale de calificare în faza următoare a Basketball Champions League.

„Perfomanțe care ne fac mândri”

„Sunt foarte bucuros pentru această victorie. Este o rază de lumină pentru noi, un motiv de a ne bucura, deoarece aveam mare nevoie de un astfel de rezultat.

Știam că va trebui să controlăm ritmul jocului și cred că am reușit acest lucru. Până la urmă am ținut o echipă cu o medie de aproape 90 puncte pe meci la mai puțin de 60. Am jucat împotriva echipei cu cea mai mare medie de puncte din Champions League, adică a celei mai productive ofensive din competiție și am reușit să învingem marcând 65 de puncte. Ceea ce spune multe despre felul în care s-au apărat băieții pe tot parcursul meciului.

Țin să remarc efortul depus de jucători. Ei au făcut posibil acest rezultat, în condițiile în care nouă ne-au lipsit doi jucători de bază și suntem într-o stare foarte avansată de oboseală.

Nu știu cine ar fi creditat echipa noastră cu cinci victorii la startul acestei grupe, cum nu știu nici cine ar fi spus că vom putea să învingem această echipă a lui Avtodor Saratov de două ori în mai puțin de două luni. Sunt niște performanțe care ne fac mândri”, a declarat antrenorul CSM CSU Oradea, Cristian Achim, la finalul partidei de miercuri.