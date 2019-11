Vor să facă cel mai mare mititel din lume, la Oradea

Echipa Festivalului „D’ale porcului” intenţionează să stabilească recordul „Cel mai mare mititel”, în cadrul festivalului care va avea loc în 30 noiembrie şi 1 decembrie, în parcarea de la Era Park.

„D’ale porcului”, de Sfântul Andrei și de Ziua Naţională

După doborârea recordului mondial „Cel mai lung caltaboş”, se încearcă stabilirea unui nou record mondial: „Cel mai mare mititel”. Cea de-a VI-a ediţie a Festivalului, deja tradiţional, „D’ale porcului”, va deschide oficial sezonul sărbătorilor de iarnă 2019-2020 în judeţul Bihor. „La fel ca anul trecut, cel mai mare concurs de preparare tradiţională a porcului din România se va desfăşura pe parcursul a două zile, va fi acompaniat de un târg de produse tradiţionale şi va beneficia de juriu şi artişti «de 5 stele»”, ne-a informat Nicolae Pop, preşedintele Asociaţiei Culturală D’ART (deţinătoarea mărcii înregistrate „D’ale porcului”), organizatoarea evenimentului.

„D’ale porcului” va fi organizat în parcarea Era Shopping Parc, în zilele de 30 noiembrie – 1 decembrie. Partenerii principali sunt Consiliul Judeţean Bihor, Asociaţia Comunelor din România – Filiala Bihor, ManagEvent şi ERA Shopping Park.

Festival-concurs

„D’ale porcului” este un festival-concurs de preparare tradiţională a porcului, între comunele din Bihor şi invitatele acestora din ţară şi din străinătate, şi are ca obiectiv principal promovarea tradiţiilor populare.

La ediţia din acest an s-au înscris, până în prezent, echipe din 15 comune din judeţele Bihor, Satu-Mare şi din Ungaria. „Dacă la ediţia trecută am stabilit recordul mondial «Cel mai lung caltaboş», acuma vom încerca să stabilim un nou record: «Cel mai mare mititel». Vom fi ajutaţi de partenerul nostru Andromi în această încercare. Au mai fost tentative pentru acest record la Bucureşti. Au făcut un mic de 150 de metri, dar nu am găsit nimic concret drept dovadă. Noi vom încerca să facem un mititel de 200 de metri”, a precizat Nicolae Pop.

„Naşul” evenimentului şi răspunzător cu buna dispoziţie a participanţilor şi vizitatorilor este celebrul actor, rapsod şi om de televiziune Alexandru Pop, cunoscut ca „Văru’ Săndel”. În fiecare an, pe scena festivalului urcă zeci de ansambluri de dansatori şi solişti vocali amatori din Bihor, precum şi invitaţi speciali. Anul acesta, pe scenă vor urca Văru’ Săndel, Mircea Rusu, Liviu Buţiu & Orchestra Ansamblul „Nuntaşii Bihorului” şi Mariana Deac.

Trofeul festivalului-concurs „D’ale porcului” este un porc sculptat în lemn, creaţie originală, din anul 2014, a artistului popular Radu Lazăr, originar din comuna Dobreşti, judeţul Bihor. Trofeul este transmisibil, el fiind păstrat, timp de câte un an, de către echipele câştigătoare ale marelui premiu al festivalului, echipe al căror nume sunt inscripţionate pe soclu.

Pentru juriul festivalului au confirmat deja prezenţa: Paul „The InkChef” Siserman, Adrian Neag, Eugen Bar, Alexandru Şandrău şi Ștefan Oprea, președintele Asociației Disciples Auguste Escoffier în România. Ştefan Bercea şi „Don Mariano” încearcă să-şi prindă în program şi acest eveniment.